TORINO – Questa sera la Juventus sarà impegnata in quella che sarà la gara di andata per l’accesso ai quarti di Champions. Ancora molti dubbi legati alla formazione per mister Sarri che, verranno sciolti nelle prossime ore. Sembra invece confermata la presenza del francese Adrien Rabiot dal primo minuto, al fianco di Bentancur e Matuidi, con Ramsey dietro le due punte. Queste sembrano essere le prime impressioni, aspettando ovviamente la formazione ufficiale.