Lione ai ferri corti con la tifoseria, il comunicato del club: “Presenteremo reclamo per contenuti di odio e violenza…”

TORINO – La tifoseria organizzata del Lione è ai ferri corti con la società. Nei giorni scorsi i Bad Gones, gruppo ultras dell’OL, ha esposto uno striscione sopra lo shop del Groupama Stadium contro il presidente Aulas e poi un comiunicato sui social network: “Dove è finito il nostro odio per la sconfitta? Il nostro desiderio di vincere e brillare i colori dell’OL?”. Oggi è arrivata la risposta del Lione: “Il club presenterà un reclamo per i contenuti pubblicati o condivisi sui social network che possano costituire insulto, diffamazione, minaccia, molestia o incitamento a odio e violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l’odio nei discorsi, online e sul campo. OL sarà in grado di assumersi le proprie responsabilità in tal senso”.

