Lione, ag. Terrier: “Piace a molti club in Italia, ricorda Chiesa. Stasera il Lione…”

TORINO – L’agente di Martin Terrier, Yvan Le Mee, ha parlato ai microfoni di TMW: “Terrier è un trequartista che gioca tra le linee, più tecnico, è un calciatore speciale, è un Chiesa alla francese che conosco bene perché seguo da vicino. E’ seguito da tutti, ha ventidue anni: nell’ultima stagione ha fatto nove gol in Ligue 1, essendo titolare di fatto nella seconda parte di stagione. I nove gol sono arrivati nelle ultime tredici partite. È seguito anche in Italia: su di lui c’era anche la Fiorentina, che cerca un giocatore così. È uno che può giocare come Chiesa: esterno, seconda punta, la punta di movimento, come Federico. Il Lione lo ha pagato 15 milioni, adesso costa 30-35 milioni ma presto aumenterà la sua valutazione. La partita di stasera? L’ultima col Metz non è stata una grande gara ma la partita perfetta per non affaticarsi troppo e per fare i punti giusti. Adesso tornerà a un livello buono, a quattro punti dalla zona Champions. Ora potrà andare a giocare con più serenità con la Juventus, visto che ha recuperato terreno perché è nella zona che le compete. Nell’ultima gara ha giocato col 3-5-2, sembra che possa essere anche in preparazione per la Juventus. E’ un modo di giocare che potrebbe dare più sicurezze alla difesa, utilizza meglio i terzini e può giocare anche a tre davanti, creando anche più pericoli agli avversari”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<