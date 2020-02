TORINO – L’allenatore del Lione Rudi Garcia, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha parlato dopo il pareggio a reti bianche con l’Amiens.

Queste le sue parole a meno di un mese dalla sfida di andata contro la Juventus: “Mancavamo di mobilità e semplicità. Se non siamo più collettivi, non possiamo preoccuparci dell’avversario. Rendiamo le cose troppo complicate. Fisicamente non stavamo male”.