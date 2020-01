TORINO – Il calciatore del Tottenham Christian Eriksen è in scadenza di contratto alla fine dell’anno.

Proprio per questo molti club si sono mossi sia di lui per portarlo a gennaio alla loro corte, forte del forte sconto sul prezzo che deve fare il Tottenham per non perderlo a zero: Juventus, Inter e Manchester United sono su di lui, con i nerazzurri che avrebbero pronta una prima offerta ufficiale.