TORINO – Anche la Francia ha deciso di adeguarsi all’emergenza Coronavirus che sta infestando l’Europa.

Per cercare di limitare il contagio nel paese infatti, con i numeri che salgono di giorno in giorno, è stata predisposto che tutte le partite di Ligue 1 e Ligue 2 vengano giocate a porte chiuse fino al 15 aprile per evitare di facilitare il contagio da Coronavirus.

