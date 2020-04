Ligue 1, accordo sul taglio degli stipendi: i dettagli

TORINO – Accordo raggiunto tra giocatori e club della Ligue 1 (Serie A francese) per il taglio degli stipendi. Il modello è il seguente: calo 20% per i giocatori che guadagnano tra 10.000 e 20.000 euro; del 30% per quelli tra 20.000 e 50.000 euro; del 40%, per quelli tra 50.000 e 100.000; e infine il 50% in meno per coloro che ricevono più di 100.000 euro al mese. Tuttavia ciò, come chiarito dall’Unfp, è una raccomandazione perché i giocatori non sono obbligati ad aderire aggiungendo però che “la grande maggioranza non andrà contro questo accordo”. La Serie A seguirà questo modello?

