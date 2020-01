L’ex Juve Vucinic, saluta De Rossi: “Sei parte della storia del calcio e di coraggio ne hai sempre avuto tanto”

TORINO – Nella giornata di ieri è stato annunciato l’addio al calcio di Daniele De Rossi che, per scelta personale ha deciso di ritornare in Italia e stare piu vicino alla sua famiglia. In tanti hanno voluto esprimere un pensiero e il loro affetto, all’ex centrocampista giallorosso, tra ex compagni di squadra e avversari di una vita. Tra i piu recenti, è arrivato anche il post dell’ex bianconero Mirko Vucinic che, ha condiviso una foto che lo immortala insieme a DDR ai tempi in cui giocavano a Roma insieme e sotto al post il seguente messaggio.

“Guerriero. Leader. Gladiatore. Lo dicono le immagini, lo dice la storia. Tu che la storia l’hai fatta. Tu che sei parte della storia del calcio. E sei un simbolo mondiale di questo sport, della trasparenza, emblema di forza e di umiltà. Ti sei messo in gioco anno per anno. Dalla Roma all’altra parte del mondo e di coraggio ne hai sempre avuto tanto. Dagli 11 metri e nella vita. Sei un orgoglio tutto nostro. Hai dimostrato a tutti cosi significa ribaltare l’inerzia delle difficoltà per trasformarle in successo. Capivi quando urlare, quando entrare in tackle, quando difendere, quando spingere e quando era il caso di metterci la faccia. Sei stato e sarai per sempre capitano. Con e senza fascia. In campo e fuori dal campo. Grazie per quello che ci hai dato, e grazie per quello che ci darai nella tua nuova carriera. Che era invincibile e invincibile resterà. Proprio come te”.