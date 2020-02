L’ex Juve Perin, super dedica a Pavoletti: “So quello che stai vivendo ma sei un guerriero. Torneremo presto a cantare ‘PAVO GOL'”

TORINO – Dopo essere ritornato al Genoa, l’ex portiere della Juve Mattia Perin ha riabbracciato molti suoi ex compagni, tra questi anche l’infortunato Pavoletti, suo carissimo amico oltre che collega. Proprio al centroavanti rossoblu, è stata indirizzata una dedica speciale da parte del portiere genoano, il quale ha postato una foto insieme a ‘Pavoloso’ sul suo account Instagram, con sotto il seguente messaggio.

“So perfettamente quello che stai attraversando, ti viene voglia di mollare tutto, di smettere ancora di fare ciò che ami ed è straziante: iniziare di nuovo la fisioterapia…guardare gli altri giocare fa soffrire, mentre tu passi giornate a fare gambe tese e rinforzo, visite e piscina e il pallone nei primi mesi è solo un miraggio. Poi un giorno ti accorgi che è solo un nuovo piccolo ostacolo, che capita nella vita di tutti noi, un ostacolo che ti permetterà di diventare ancora piu forte di ciò che sei gia. Sentirai ancor di piu il fuoco ardere dentro di te. So perfettamente quello che stai pensando, so perfettamente quello che sto vivendo… ma so perfettamente che sei un guerriero che nella vita calcistica si è guadagnato tutto sul campo, con una ferocia che poche volte ho riscontrato nel mondo del calcio. Sono certo che con la stessa ferocia supererai questo nuovo piccolo ostacolo che si è posto tra te e i tuoi sogni. E presto torneremo a cantare: “Prendi il palo o la traversa, facci un gol facci un gol, tira giu la porta tira giu la porta, PAVO GOL!”. Ti voglio bene amico”.