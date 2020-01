L’ex Juve Osvaldo ritrova il calcio: nuova avventura con il Banfield

TORINO – Il mercato invernale è iniziato con il botto e ha gia visto trasferimenti importanti, come quello che ha portato Haaland al Dortmund o Kulusevski alla Juve, ma c’è un altro colpo di scena che sta facendo discutere in queste ore. Dopo 3 anni di digiuno lontano dal calcio infatti, l’ex Juve Daniel Pablo Osvaldo, ritrova il campo e riparte dal Banfield, squadra argentina. In questi ultimi giorni era gia stato sondato il terreno dalla società sudamericana che, qualche ora fa, ha annunciato l’affare con un comunicato ufficiale.