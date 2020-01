L’esultanza di CR7 arriva anche ad ‘Avanti un Altro’: Bonolis: “Che brutta visione”

TORINO – La rivalità tra Juve ed Inter, come noto a tutti, è sempre esistita e quest’anno è tornata ad intensificarsi come ai tempi post Calciopoli, per via della lotta per il tricolore che, le vede appollaiate in cima alla classifica, distanti solo 2 punti l’una dall’altra. Rivalità che è stata accentuata anche durante il corso della trasmissione di Avanti Un Altro, condotta da Paolo Bonolis su Canale 5, dove ad una concorrente è stata posta una domanda su quale sia il modo di esultare di CR7. Dopo aver risposto erroneamente, il noto conduttore si è lasciato andare ad un commento ironico, rivolto appunto all’esultanza del portoghese: “Che brutta visione”. Il tutto ovviamente è stato detto in maniera scherzosa e non attuo ad alimentare polemiche.