L’Equipe: “Brividi europei. 3mila juventini nonostante il Coronavirus”

TORINO – La prima pagina del noto quotidiano francese, l’Equipe, ha evidenziato come, nella sfida di stasera, ci siano 3mila tifosi juventini nonostante il Coronavirus in Italia: “”Brividi europei. L’OL, al top in Ligue 1, ritrova il fascino della Champions League e sfida la Juve di Cristiano Ronaldo che sarà sostenuto al Groupama Stadium da 3mila tifosi torinesi nonostante la propagazione del coronavirus nel Nord Italia”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<