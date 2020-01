Leonardo: “De Sciglio-Kurzawa affare bloccato”

TORINO – Negli ultimi giorni l’ipotesi di uno scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, inizialmente preso come affare praticamente fatto, sembrerebbe tramontata. A confermare il tutto è stato il ds del PSG, Leonardo, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Non faremo altre operazioni. Kurzawa? Layvin, De Sciglio e la Juventus avevano trovato un accordo, poi l’affare si è bloccato, sono felice di trattenere il giocatore, che ha giocato tante partite. Ciò vuol dire che il ragazzo ha il suo posto in squadra”.