TORINO – Nuova avventura per l’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie, già tecnico della Primavera del Pescara.

Dopo la sconfitta interna subita contro la Salernitana per 2-1, il club abruzzese ha deciso di esonerare il tecnico Luciano Zauri e di mettersi subito alla ricerca del suo sostituto, con Di Biagio in pole position. Nel mentre Legrottaglie è stato promosso dalla Primavera come traghettatore della prima squadra.