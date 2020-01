Legrottaglie, lettera toccante alla madre: “Volevo chiamarti per farti gli auguri. Ti vedo attraverso il cielo”

TORINO – Dopo la vittoria di ieri, l’ex bianconero Nicola Legrottaglie, ha voluto dedicare i 3 punti alla madre scomparsa e per farlo ha scelto la via dei social. Sul suo account Instagram infatti, l’ex difensore ha postato una sua foto che lo ritrae intento a fare una telefonata, sotto al post il seguente messaggio d’affetto.

“Volevo chiamarti. Volevo chiamarti ieri sera, mamma, per raccontarti della partita. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto. I ragazzi sono stati eccezionali ed io ero emozionato. Volevo chiamarti per raccontarti una nuova prima volta, da allenatore, su una panchina di Serie B. Come quando ti chiamai dopo la mia prima partita da professionista, dopo la prima in Serie A, dopo la prima in Nazionale. Volevo chiamarti per leggere il capitolo di un libro, come quando ti chiamai per annunciarti l’uscita della mia prima pubblicazione, con la differenza che questo mi sembra piu bello, piu avvincente perche non lo sto scrivendo io ma l’autore che piaceva tanto a anche a te e che mi hai fatto conoscere. Io sono solo la penna, la mano è la sua. Non so cosa leggerò domani, vivendo, ma so che sarà un bellissimo libro non scritto, perche conosco la fine, o meglio il nuovo inizio. Volevo chiamarti per chiederti come si sta in quel nuovo inizio. Volevo chiamarti per farti gli auguri, perche ieri era il tuo compleanno. Giusto per rendere ancora piu speciale la giornata, per darmi un carico di emozioni in piu, che ,aggiunte a quelle della partita le fa traboccare. Volevo chiamarti ma non ho il numero. Non posso sentirti, ma mi sembra di vederti. Guardando il mare. Guardando il cielo”.Parole queste, che ti lasciano senza fiato.