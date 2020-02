Ledesma: “La differenza tra Lazio, Juve e Inter sta nei cambi. Ma i biancocelesti…”

TORINO – L’ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma, ha parlato a Radio Incontro Olympia circa la lotta scudetto: “La differenza tra noi, la Juve e l’Inter sta nei ricambi. Loro hanno rose più profonde, ma la Lazio ha dalla sua la motivazione. I risultati raggiunti finora stanno regalando grande entusiasmo e consapevolezza. E il non giocare le coppe è un grande vantaggio. La Lazio ha tantissima qualità tra centrocampo e attacco, e quest’anno ha trovato una buona solidità difensiva. Sono contentissimo per Cataldi, finalmente sente la fiducia dell’allenatore. Lui non è un regista puro, ma ormai nessuno cerca più un regista. Il calcio è cambiato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<