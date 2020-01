Le statistiche della 19esima giornata di Serie A: Juve terza per km percorsi

TORINO – Netco Sports, partner della Lega Serie A per i dati ufficiali del campionato, ha pubblicato note le statistiche relative alla 19esima giornata di campionato: “Lazio-Napoli è stata la partita in cui si è corso di più (231.711 km). Allo Stadio Olimpico, i biancocelesti hanno percorso 118.284 km, gli azzurri 113.427 km. Se i biancocelesti sono la formazione che ha corso di più, la Juve è stata la terza formazione con i suoi 116.794 dietro anche all’Inter con i suoi 116.856 km. A livello individuale è il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ad aver percorso più chilometri di tutti (13.092), seguito da Fabian Ruiz del Napoli (13.044 km) e da Jasmin Kurtic del Parma (13.023 km). Il numero 77 dell’Inter è inoltre il leader della classifica generale con una media di 12.762km percorsi a gara. Ola Aina del Torino ha compiuto l’accelerazione più forte raggiungendo la soglia dei 34.48 km/h, secondo Jens Stryger Larsen (33.73), terzo Juraj Kucka (33.06). Fabio Quagliarella ha tirato più volte di tutti (10), centrando in 6 occasioni lo specchio della porta. Le altre statistiche sui singoli evidenziano le prestazioni di Mattia Perin, con il maggior numero di parate (7), e di Josè Palomino per numero di palloni recuperati (36) e di Fofana e Jankto, autori di due assist nelle vittorie di Udinese e Sampdoria. Il Napoli ha totalizzato più passaggi di tutti, ben 648 precedendo l’Atalanta (605) e l’Hellas Verona (482). Tre giocatori azzurri sul podio della classifica individuale: Mario Rui (93), Di Lorenzo (91) e Hysay (90). Al termine del Girone d’Andata, l’Atalanta vanta il miglior attacco (49), mentre l’Inter è la squadra che ha subito meno gol (16).