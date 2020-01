TORINO – La Juventus ha scelto il suo centrocampista per la prossima estate: Sandro Tonali. Dopo la grande prestazione di ieri sera contro il Milan, i bianconeri hanno deciso di puntare forte sul talentino del Brescia. La richiesta di Cellino è di circa 50 milioni di euro ma Paratici sta lavorando per inserire alcune contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. I nomi sono quelli di Nicolussi Caviglia e Idrissa Toure.