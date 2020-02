TORINO – Giorgio Chiellini, durante l’allenamento di oggi, è tornato in campo a giocare contro i dilettanti del Chisola, un club che milita in eccellenza. Il capitano della Juventus ha giocato l’intera partita (di 40 minuti con due tempi da 20) in una squadra formata da diversi giovani bianconeri. Il rientro di “King Kong” in Serie A si avvicina con uno sguardo alla convocazione per l’Europeo di questa estate.

