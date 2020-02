TORINO – Appuntamento di Coppa Italia per le bianconere, che domani, domenica 9 febbraio, scenderanno in campo al “Castellani” per la gara con le Empoli Ladies. Ecco le convocate per il match in programma alle 14.30

Bacic

Boattin

Bonansea

Caruso

Cernoia

Franco

Galli

Gama

Girelli

Giuliani

Hyyrynen

Pedersen

Rosucci

Salvai

Sembrant

Sikora

Souza Alves

Staskova

Tasselli

Zamanian