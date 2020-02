Le chiavi del centrocampo a Bentancur

TORINO – Uno dei giocatori in più della Juventus in questa stagione è il centrocampista Rodrigo Bentancur.

Il giocatore bianconero si è dimostrato molto duttile in questa stagione, ricoprendo tutti i ruoli del centrocampo: per questo Maurizio Sarri ha una grandissima considerazione del ragazzo che potrebbe essere schierato sabato contro la SPAL in cabina di regia vista l’assenza di Miralem Pjanic, che non dovrebbe essere rischiato vista la Champions League e la sfida con l’Inter della prossima domenica alla porta.

