TORINO – La Juventus ha sempre un occhio sui migliori talenti in circolazione. Sono tantissimi i baby fenomeni passati per la Vecchia Signora in questi anni, ma la dirigenza bianconera sembrerebbe averne puntato un altro. Si tratta di Ferran Torres, prodigio del Valencia, il cui contratto scade nel 2021. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, oltre alla Juve lo starebbero seguendo anche Real Madrid, Barcellona e Liverpool.