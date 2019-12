Lazzari: “Unico vincere con la Juve”

TORINO – Il giocatore della Lazio Manuel Lazzari ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus.

“È il mio primo trofeo in carriera e non lo scorderò mai. Poi vincere contro la Juve è qualcosa di unico, non era facile ripetere quanto fatto in campionato. Abbiamo dato più del 100% e la vittoria è strameritata, sono troppo felice. Venivamo da 8 vittorie consecutive in campionato. Eravamo in un momento fisico e tecnico incredibile, volevamo finire l’annata nel migliore dei modi. Era una partita difficile e in pochi forse avrebbero scommesso su di noi. Sono qui da 6 mesi e ho già vinto il mio primo trofeo con questa squadra, ancora non ci credo.”