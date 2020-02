Lazio, Vavro: “Nessuno si aspettava una Lazio così vicina alla Juve ad inizio stagione…”

Vavro, difensore della Lazio, ha parlato ai media slovacchi dopo l’esordio da titolare in campionato contro il Genoa: “Venti partite di campionato senza sconfitte rappresentano il nuovo record del club, abbiamo battuto quello precedente di molto tempo fa. Ma non dobbiamo dimenticare ciò che è essenziale, andare passo dopo passo. Nessuno si aspettava la Lazio così in alto, vicina alla Juventus. Tuttavia la fine del campionato è ancora lontana. Ci aspettano 13 partite, in palio ci sono moltissimi punti. Se continuiamo così, possiamo raggiungere un grande risultato. Noi e la Juventus abbiamo tante partite difficili, c’è anche lo scontro diretto, vedremo alla fine della stagione come andrà. Ambiamo anche al primo posto visto che siamo così in alto. Dopo aver abbandonato l’Europa League la nostra priorità è ottenere un posto in Champions League”.

