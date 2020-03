TORINO – Con ogni probabilità, Luis Alberto rinnoverà il contratto con la Lazio. In questi giorni ci sono stati fitti contatti tra l’agente del giocatore, Miguel Alfaro, e il ds Tare. Per lo spagnolo sarebbe pronto un contratto fino al 2025 con 3,5 milioni di euro a stagione. Rinnovo assolutamente meritato per il centrocampista, che in questa stagione sta incantando la Serie A a suon di gol e assist.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<