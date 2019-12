Lazio-Juve: possibile il tridente dall’inizio

TORINO – Siamo ormai alla vigilia della finale di Supercoppa che si disputerà domani a Riyadh tra Lazio e Juventus, ed entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo respiro per portare a casa l’ultimo trofeo del 2019. Intanto, i due allenatori pensano ai possibili titolari e tra le file dei ragazzi di Sarri si potrebbe vedere nuovamente il tridente che fa sognare tutti i tifosi sin dal primo minuto. Higuain, Dybala e CR7 dunque, per tentare di sconfiggere l’unica squadra in grado di battere la Vecchia Signora dall’inizio del campionato, e portare a casa cosi il primo trofeo stagionale. Ma attenzione perché, intanto, sta circolando una grossa novità di mercato in casa Juve: Sarri ha un nome enorme in testa e lo ha già chiesto a Paratici! >>>VAI ALLA NOTIZIA