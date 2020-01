TORINO – Con i recenti arrivi di Young e Moses era inevitabile una cessione dell’Inter sulla fascia: è toccato a Valentino Lazaro che, in questa prima parte di campionato, non ha di certo brillato ed è stato impiegato da Conte molto poco. Il terzino in queste ore è arrivato in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Newcastle. La formula è quella del prestito fissato a 1.5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 23.