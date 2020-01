Lavoro differenziato per Higuain

TORINO – La Juventus sta continuando a preparare alla Continassa la sfida in programma con la Roma domenica sera. I bianconeri, agli ordini di Maurizio Sarri, si stanno allenando alla Continassa in vista della partita contro i giallorossi e ieri Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra, ha svolto lavoro differenziato che non dovrebbe comunque precludere la sua partenza per Roma, dove potrebbe partire dalla panchina in favore di Aaron Ramsey. Ma nel frattempo, parlando di mercato, all’improvviso sono arrivate clamorose novità a sorpresa: Paratici ora sta pensando a due colpi grossi e totalmente nuovi! >>>VAI ALLA NOTIZIA