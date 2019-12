TORINO – L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica.

Nel corso della lunga intervista che ha ripercorso la sua carriera e gli obiettivi per il presente e per il futuro, il giocatore ha parlato anche della lotta Scudettonin atto in Serie A con la Juventus, con le due squadre appaiate in testa alla classifica: “ La Juve? Loro sono molto forti , ma abbiamo imparato a non fare paragoni. Il riferimento siamo noi stessi.”