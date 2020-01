L’Atalanta emula la Juventus 1959/60 per gol fatti

TORINO – L’Atalanta, nel match di oggi vinto 5-0 contro il Parma, ha emulato la Juventus 1959/60 per gol fatti, ben 46 in diciotto partite. Il curiosissimo dato arriva dall’account ufficiale Twitter di Opta: “L’Atalanta ha segnato 46 gol finora in campionato, prima di questa stagione l’ultima squadra di Serie A con così tante reti dopo 18 partite era stata la Juventus nel 1959/60. Show. #AtalantaParma”.

46 – Atalanta have scored 46 goals so far, prior to this season the last Serie A team with so many goals after 18 games were Juventus in 1959/60. Show. #AtalantaParma

