TORINO – Il club londinese dell’Arsenal avrebbe individuato il primo rinforzo per il mercato di gennaio.

Stando a quanto riporta la stampa inglese, in particolare il The Times, i Gunners avrebbero messo nel mirino il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot: il giocatore, che sta trovando adesso continuità, non dovrebbe però essere venduto dai bianconeri a meno di offerte irrinunciabili.