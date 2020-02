Lapo sta con la Cina e elogia l’Inter: “Complimenti per l’iniziativa”

TORINO – La rivalità tra Juve e Inter per la lotta scudetto, dopo il girone di andata, è stata riproposta anche sul prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo, con dei siparietti molto divertenti tra il conduttore dell’evento Amadeus, e i due ospiti speciali di casa Juve, Cristiano Ronaldo e la sua splendida compagna Georgina. Dopo i simpatici episodi avvenuti è stato Lapo Elkann ad alimentare la battaglia sui social, ironizzando con un post nei confronti di Amadeus, ricordandogli le posizioni di classifica. Lo stesso Lapo però, ha poi riconosciuto e apprezzato l’iniziativa decisa oggi dal club nerazzurro di indossare una patch speciale in occasione della sfida di questa giornata, per far sentire la loro vicinanza a tutto il popolo cinese. Lo ha fatto attraverso il suo account Twitter, dove ha postato la foto della maglia in questione con la seguente scritta: “Nonostante io sia juventino nel DNA al 1000%, vorrei fare i complimenti all’Inter per questa lodevole iniziativa”. Chissà se risponderanno dalle parti della Pinetina.