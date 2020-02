Lapo: “La Zebra ride e L’Aquila vola”

TORINO – Dopo ben 24 turni di campionato, cambia l’ordine delle prime della classe, con la Lazio che, grazie al meritato successo di ieri sera contro l’Inter, scavalca i diretti rivali in classifica, portandosi così al secondo posto, ad appena un punto di distanza dai bianconeri. Questo risultato ovviamente sorride ai sostenitori juventini che, tengono a distanza l’Inter, in quella che sarà una lotta estenuante fino all’ultima giornata. Ci ha pensato Lapo Elkann a rincarare la dose e a mettere il dito nella piaga in casa dei nerazzurri e lo ha fatto con un post su Twitter che, cita così: “La Zebra ride e L’Aquila vola”. Chissà se ci sarà una reazione dalle parti della Pinetina.