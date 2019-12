Lapo Elkann: “Juve ti amo. Pronti a festeggiare nuovi successi”

TORINO – L’imprenditore e tifoso della Juventus Lapo Elkann ha postato dal suo profilo Twitter all’indomani della sconfitta dei bianconeri in Supercoppa. Elkann, che già ieri aveva twittato duramente nei confronti della squadra, ha postato oggi con toni più morbidi, augurando un Buon Natale ai tifosi bianconeri: “ Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo TANTI TANTI Auguri di Natale a tutti i tifosi della Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi SUCCESSI e nuove VITTORIE. JUVE TI AMO” Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivato un nuovo annuncio di mercato in casa bianconera. Tutto confermato: “Offerta ufficiale in arrivo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA