Lapo Elkann: “Il mio abbraccio ai fratelli e alle sorelle cinesi che stanno soffrendo”

TORINO – Il cugino del Presidente della Juventus Andrea Agnelli Lapo Elkann, ha twittato per le vittime del coronavirus.

Lapo ha postato sul suo profilo, forse anche per cercare di fermare le polemiche sorte dopo le dichiarazioni di Buffon: “Ho letto questa triste storia. Il mio abbraccio FORTE ai fratelli e sorelle cinesi che in tutto il mondo stanno soffrendo in questo momento. A voi tutto il mio AFFETTO E la mia SOLIDARIETÀ. Presto farò iniziative con gli amici cinesi in Italia”.

