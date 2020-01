TORINO – Fernando Garcia, l’agente di Emerson Palmieri, ha parlato ai microfoni di FCInterNews circa la possibilità di una sua partenza in questo mercato di gennaio. Il procuratore del terzino del Chelsea ha risposto così: “Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”.