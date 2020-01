Lady de Ligt manda i tilt i social con un servizio fotografico da urlo

TORINO – Dopo la trasferta di Roma, in casa Juve ora bisogna fare i conti con l’infortunio di Demiral che, sommato a quello di inizio stagione subito da Giorgio Chiellini, mette in seria difficoltà la retroguardia dei bianconeri che, conta a disposizione i soli Bonucci, Rugani e de Ligt. Quest’ultimo, dopo le difficoltà di inizio stagione sembra aver trovato la strada giusta per ottenere una completa maturazione, pronto a far sognare i tifosi juventini. Nel frattempo però, ci pensa la sua splendida compagna Annekee Molenaar, a mandare in visibilio i suoi fans, grazie a degli scatti pubblicati sul suo account Instagram che, la immortalano durante un servizio fotografico molto esuberante, dove mostra tutte le sue dote naturali. Sotto al post la seguente citazione: “Questo lo chiamo il mio lavoro”. Immediati i commenti dei followers che rispondono con frasi del tipo: “Sei stupenda” oppure : “De Ligt è un ragazzo fortunato”. Chissà se l’ex centrale dell’Ajax gradirà tutti questi apprezzamenti nei confronti della sua ragazza.