TORINO – L’account Twitter della UEFA ha celebrato attraverso un messaggio l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo.

In un tweet, la UEFA ha celebrato il portoghese quale miglior marcatore del decennio: 145 sono stati i gol totali siglati da Ronaldo in tutte le competizioni UEFA. Oltre a questo, il giocatore della Juventus è stato per la quarta volta negli ultimi 7 anni capocannoniere di tutte le competizioni, con 21 reti messe a segno tra club e Nazionale.