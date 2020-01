La UEFA cambia la top 11 per Ronaldo

TORINO – Piovono accuse dall’Inghilterra all’indirizzo della UEFA, accusata di aver cambiato la squadra dell’anno.

Il TOTY della UEFA viene infatti votato dai tifosi, e il Daily Mail in Inghilterra ha accusato l’organizzazione calcistica per averlo manipolato: stando al giornale infatti la formazione avrebbe dovuto vedere la presenza di N’golo Kante e del modulo 433, poi modificato in 424 per inserire Cristiano Ronaldo. Pronta la risposta da parte di un portavoce della UEFA che ha spiegato come “la formazione per la squadra di quest’anno è stata scelta per riflettere i voti dei tifosi in parallelo con i risultati ottenuti dai giocatori nelle competizioni UEFA. Di conseguenza, ci sono cinque vincitori della UEFA Champions League e quattro finalisti della UEFA Nations League (incluso un vincitore). La formazione cambia su base regolare e quest’anno non fa eccezione.”