TORINO – La Juventus di questa stagione può contare su un Gonzalo Higuain diverso dagli scorsi anni.

Come ammesso dallo stesso Maurizio Sarri a più riprese, Higuain ha cambiato il suo modo di giocare, scendendo in campo più per la squadra che per se stesso. Lo dimostra l’ultima partita contro la Roma, dove il Pipita era su ogni pallone del campo. Un’arma in più per Sarri da utilizzare per il finale di stagione.