La sentenza del City apre le porte per Guardiola alla Juventus? Ma la strada è lunga, ecco perché…

TORINO – Ieri è arrivata la sentenza della UEFA circa l’esclusione del Manchester City dalla Champions League per i prossimi due anni. Ciò potrebbe avvicinare Guardiola alla Juventus? Potrebbe, ma l’affare appare molto complicato per diversi motivi, vediamoli. La squadra inglese farà sicuramente ricorso e quindi il provvedimento è ancora da confermare ufficialmente; Guardiola deve decidere di andare via dal City dove guadagna 23 milioni netti di ingaggio; i bianconeri devono chiudere la stagione senza trofei; la Juventus deve esonerare Sarri che ha un contratto da 6.5 milioni netti a stagione fino al 2022. Da qui a “Guadiola alla Juve” è ancora molto lunga.

