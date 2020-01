La Sampdoria era pronta a pagare 25 milioni per Rugani

TORINO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus era pronta a cedere Rugani in questa finestra di mercato. La squadra sarebbe proprio la Sampdoria di patron Ferrero, che sarebbe stata disposta a pagare i 25 milioni richiesti dai bianconeri ma a una condizione: quella di pagarli in rate dilazionate. Dopo le dichiarazioni di Paratici di domenica scorsa, in cui ha blindato il difensore italiano, la trattativa con i blucerchiati sarebbe definitivamente tramontata e la squadra di Ranieri starebbe puntando forte su Tonelli.