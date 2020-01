La Roma non recupera Kluivert: salterà la gara con la Juventus

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia di Roma-Torino, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato tra gli argomenti affrontati anche della situazione degli infortunati giallorossi. In particolare, l’allenatore, ha evidenziato come a Kluivert servano ancora un po’ di giorni per recuperare dai problemi fisici e sarà assente sia con la squadra granata che nel match dell’Olimpico contro i bianconeri: “Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma io e lo staff abbiamo parlato e non sta ancora bene. Non voglio rischiarlo. Ha bisogno di una settimana. Magari dopo la gara con la Juve potrà essere pronto”.