TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola: “CR7 non basta, Sarri frusta la Juve. Napoli, che orgoglio!”. Spazio anche al Torino con Mazzarri: “Aggrappato alla coppa”. Il destino del tecnico granata, infatti, dipenderà dal risultato dei quarti di Coppa Italia contro il Milan. In tutti e tre i quotidiani è presente una sezione dedicata interamente al campione di basket Kobe Bryant, deceduto nella giornata di ieri insieme alla figlia in un incidente in elicottero.