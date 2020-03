TORINO – La prima pagina del Corriere dello Sport intitola così: “Agnelli, un caso”. Il riferimento è alle parole del patron della Juventus che ha riaperto il dibattito sulla riforma della Champions, affermando che: “Non è giusto far qualificare l’Atalanta dopo un anno buono e non la Roma che per anni ha difeso bene il ranking”.

