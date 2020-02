TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: “Sarri rischia Conte freme”. Il riferimento è al prossimo turno di Serie A in cui andrà in scena Juventus-Inter all’Allianz Stadium a porte chiuse. Per il tecnico nerazzurro giocare senza tifosi sarà sicuramente un vantaggio mentre invece il tecnico bianconero in caso di sconfitta rischia la panchina e i primo posto il classifica.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<