TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola: “Ringhio riapre tutto, Sarri cade a Napoli. L’Inter in crisi di nervi guadagna un punto”. Il riferimento è al match di ieri perso dalla Juventus al San Paolo 2-1 e l’Inter, nonostante col Cagliari ha collezionato il terzo pareggio consecutivo, ha comunque guadagnato un punto per la corsa scudetto in attesa di Eriksen (il suo arrivo a Milano è previsto per oggi).