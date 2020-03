La Juventus Under23 riprende ad allenarsi

TORINO – La Juventus ha comunicato tramite il suo sito internet la ripresa delle attività delle squadre giovanili.

“Il settore giovanile bianconero riparte. Per quanto concerne il settore maschile, da oggi, lunedì 2 marzo, tornano ad allenarsi Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, mentre resta sospesa fino a martedì 3 marzo l’attività dall’Under 13 all’Under 7.

L’attività giovanile femminile riparte, invece, mercoledì 4 marzo, in attesa di comunicazioni da parte della LND – Comitato Piemonte e della FIGC – Divisione Calcio Femminile relativi alle gare ufficiali.“ (Juventus.com)

