La Juventus U23 batte il Monza 1-2 e continua a sognare

TORINO – I bianconeri escono dal Brianteo con tre punti: la doppietta di Marchi ribalta il vantaggio firmato Finotto

La Juventus U23 prolunga il suo grande momento e conferma la crescita esponenziale del gruppo. Dopo aver strappato il pass per la finale di Coppa Italia di categoria, i bianconeri espugnano la casa del Monza. Decide la doppietta di Marchi, glaciale nell’eseguire i due rigori che valgono tre punti

LA GARA

Il Monza parte subito forte e dopo due minuti Lepore impegna Loria dalla distanza, trovando l’attento intervento del portiere bianconero. La risposta della Juve arriva cinque minuti dopo, con Zanimacchia che in dribbling si crea lo spazio e impegna Lamanna, attento anche lui.

I padroni di casa si fanno rivedere al 17′, sbattendo ancora su Loria, mentre il tentativo di Anastasio al 20′ finisce a lato di poco. I ragazzi di Pecchia non si fanno schiacciare, cercano il gol del vantaggio, ma al 23′ arriva il gol di Finotto. Punizione non calciata benissimo da Morosini, palla che resta a centro area e Finotto mette alle spalle di Loria.

Muratore prova a ribellarsi subito allo svantaggio, ma Lamanna è ancora una volta attento e alla mezz’ora è il Monza ad andare a un passo dal raddoppio, che Morosini fallisce da ottima posizione. Serve poi ancora Lamanna per negare il gol del pari bianconero poco prima dell’intervallo: il portiere dei lombardi compie un grande intervento con cui dice no a Brunori. 1-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo la gara non cambia: la Juve continua a provarci, il Monza è sempre pronto a ripartire. Il match si trascina sull’1-0, ma con il passare dei minuti i bianconeri alzano il ritmo e nel giro di tre minuti capovolgono tutto.

Minuto 73′, Paletta da terra usa le mani per non farsi saltare da Marchi: siamo in area del Monza ed è rigore. Dal dischetto va lo stesso Marchi, che non sbaglia. Passano tre minuti e lo scenario si ripete con gli stessi protagonisti: Paletta stende Marchi ed è rigore. Stesso esito di poco prima: trasformazione perfetta, palla in rete e 1-2.

Sotto di un gol, il Monza reagisce con veemenza, ma la Juve regge con ordine. All’82’ Loria respinge la conclusione di Mosti e, al triplice fischio, il risultato regala un grande sorriso, specchio della crescita della squadra e del gruppo.

