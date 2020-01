TORINO – La Juventus sarebbe tornato sul terzino del Chelsea Emerson Palmieri, già seguito la scorsa estate.

I bianconeri avrebbero riallacciato i contatti con il club inglese per capire la disponibilità alla cessione, con il gradimento del giocatore che è già stato ottenuto. Palmieri sarebbe la pedina per far riposare Alex Sandro. unico terzino sinistro puro in rosa.